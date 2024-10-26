«Заморозил мой голос»: француженка обвинила российского фигуриста в изнасиловании

Фото: Instagram*/ivandesyatov

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Если вина Ивана Десятова будет доказана, ему грозит тюремный срок.

Выступающая в танцах на льду француженка Солен Мазенг обвинила российского фигуриста Ивана Десятова в изнасиловании. Об этом сама спортсменка сообщила в социальных сетях.

До 2021 года Десятов выходил на лед в России, после перешел под флаг Белоруссии, а в 2023 году начал представлять США. Свой трансфер он объяснил желанием принять участие в международных соревнованиях.

Его первое выступление в качестве спортсмена от США должно было состояться 19 октября, однако Ассоциация фигурного катания США (USFS) сообщила, что Десятов отстранен из-за «неподобающего поведения». Точные причины тогда не раскрывались, позже их озвучила предполагаемая жертва фигуриста.

«Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, все шло, как обычно, пока все не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос», — написала Мазенг.

По словам француженки, она долго молчала о произошедшем, но потом, при поддержке родителей, все же решилась подать в суд. Предположительно, изнасилование произошло на одном из турниров в прошлом году.

Если вина Десятова будет доказана — ему грозит тюремный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти мужчина изнасиловал 68-летнюю мать покойного друга.