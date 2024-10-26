«Скуф, альтушка, кринж»: взрослые привыкают к молодежному сленгу

Взрослое поколение не против использовать молодежный сленг в своей речи

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не все понимают значения новых слов.

Такие слова как «скуф», «альтушка», «кринж» и многие другие непонятны для взрослой аудитории. Об этом сообщает издание KP.RU по результатам опроса старшего поколения.

Отмечается, что 50% россиян не воспринимают молодежный жаргон, подобные слова им не нравятся и они не имеют ни малейшего желания их запомнить. По мнению одного участника, жаргон возникает от недостатка знаний и образования, так как жаргон упрощает общение.

«Ладно, дети! Раздражает, когда и взрослые используют подростковые слова и выражения. Это выглядит нелепо», — выражает недовольство второй участник.

Однако 46% опрошенных проявили терпимость, по их словам, ведь они в молодости тоже использовали сленг, поэтому не видят в этом ничего зазорного.

«Молодежный сленг всегда был, есть и будет. Раздражаться по этому поводу может только недалекий человек… Это как выпавший снег — он может не нравится, но он есть и ничего с этим сделать нельзя. Да и не нужно — сам растает, когда придет время», — рассказал третий участник.

Вот остальные 3% опрошенных сказали, что стараются вникать в тренды, и хотят использовать молодежный сленг в своей речи.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Филипп Киркоров пополняет словарный запас молодежным сленгом.