Фото: www.globallookpress.com/Val Thoermer

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Подавленное состояние связано с изменением атмосферного давления, однако существует ряд простых способов, которые помогут побороть хандру и слабость.

С приходом осенних холодов практически все люди чувствуют усталость, сонливость и хандру. Таким образом наш организм адаптируется к смене сезонов. Как помочь ему и не разболеться — в беседе с KP.RU рассказала санитарный врач, диетолог Людмила Денисенко.

«В это время организм старается перестроиться. Он адаптируется к холодам по-своему: сосуды сжимаются или расширяются в зависимости от погоды и давления на улице. Некоторые этого просто не замечают, зато для других такая погода и дурное самочувствие — настоящая катастрофа. Особенно, конечно, в стрессе люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и гипотоники, люди с проблемами периферического кровообращения, пожилые», — объяснила эксперт.

По словам врача, на изменение атмосферного давления реагируют сосуды головного мозга — отсюда головная боль и общая слабость. Однако с этим состоянием можно и нужно бороться.

Денисенко советует меньше нервничать. В качестве вспомогательных элементов можно использовать расслабляющие ванны, дыхательные практики и йогу. Не стоит забывать и о физической активности — даже простая прогулка в парке поможет привести мышцы в тонус и выработать эндорфины.

В это время не рекомендуется переедать, а также злоупотреблять алкоголем и кофе. Все эти факторы приведут к дополнительным скачкам давления. При смене сезонов лучше налегать на черную смородину, шиповник, морковь, печень трески, сливочное масло, яйца, цитрусовые и прочие богатые витаминами продукты.

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