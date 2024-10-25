Стартовало строительство индустриального парка «Ленинский» в Подмосковье

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Невар; 5-tv.ru

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Там будут находиться различные предприятия, магазины и зоны отдыха.

В Подмосковье сегодня заложили первый камень в фундамент индустриального парка «Ленинский». На полную мощность он выйдет в 2027 году.

Здесь построят предприятия, колледж для подготовки кадров, гостиницу, магазины, аптеки. Обустроят зону отдыха и спортплощадки. Общая площадь территории — 100 гектаров. В «Ленинском» появится более пяти тысяч рабочих мест. Одним из первых резидентов парка станет госкорпорация «Росатома». Здесь она будет развивать производство электронно-компонентной базы.

«Здесь закладывается фундамент не просто и не только государственного индустриального парка, здесь закладывается фундамент и нашей безопасности, нашей информационной безопасности, без которой, конечно, невозможно себе представить развитие всей российской экономики», — говорит гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Сейчас в Подмосковье работают 70 индустриальных парков. Их наполняемость — более 80%, что говорит о высоком спросе.