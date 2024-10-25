ЦБ повысил ключевую ставку до 21%

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Регулятор не исключил, что показатель снова вырастет в декабре.

Центробанк сегодня резко повысил ключевую ставку — сразу до 21 процента и не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Чем это все обернятся для россиян — в материале корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Далеко не все мы финансисты и экономисты, поэтому слова «повышение ключевой ставки» для многих звучат в лучшем случае загадочно, в худшем — пугающе. На самом деле все довольно просто.

Посмотрим, что произошло, чем оно грозит и чем соблазняет. На первый вопрос ответить легче всего.

«Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 21% годовых. В сентябре рост цен ускорился, увеличились инфляционные ожидания. Кредитование продолжало быстро расти. Предприятия все чаще сталкивались с проблемами по наращиванию выпуска товаров и услуг из-за ограниченности трудовых ресурсов и высокой загрузки мощностей», — сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Чтобы видеть, что инфляция растет, финансистом быть не надо — достаточно ходить в магазин. В цифрах это выглядит вот так: разница заметна даже между августом и сентябрем — уже больше 9%, хотя ЦБ рассчитывал максимум на 7%. На целый процент поднялись и инфляционные ожидания — то есть то, как бизнес и граждане оценивают дальнейшее повышение цен.

Картина грустная, и ЦБ, чтобы снизить инфляцию, повышает ставку, по которой он выдает кредиты банкам, а те потом — нам. Поэтому если есть возможность пока не брать кредиты, лучше не брать — переплата будет кошмарной. В случае с ипотекой — тем более.

«Ипотека сейчас действительно очень дорогая. Недавно Сбербанк поднял ставки до 25%, что, по сути, является заградительной мерой — это очень дорого. И в текущих условиях я рекомендую тщательнее изучать условия государственных льготных программ, они еще есть, и для многих категорий граждан, которым действительно нужно жилье, они доступны. Также есть различные специальные программы от застройщиков — бывает, что рассрочка гораздо выгодней, чем кредит», — рассказала специалист по финансовому планированию жизни Алина Таркинская.

С другой стороны, кому на Руси жить хорошо? Правильно, у кого есть деньги. И, если они у вас есть, несите в банк. Повышение ключевой ставки не только удорожает кредиты, но и повышает доход по вкладам и облигациям.

«Сейчас, конечно, не время хранить деньги под матрасом, это абсолютно точно. Доступны ставки выше 17, 18 и даже 19%. Кому-то комфортно размещать на фиксированные сроки без возможности снятия, кому-то желательно размещать так, чтобы это было ликвидно. Соответственно, процентные ставки для разных групп вкладчиков будут разные, но они уже в разы выше, чем средний уровень ставок за последние годы по России», — объяснил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Закономерен вопрос: после прошлого повышения ставки не прошло и полутора месяцев — что, Центробанк ошибся? Недооценил инфляцию, раз сентябрьское повышение не помогло ее обуздать? Нет, говорят специалисты. Так и было задумано.

«Конечно, Центробанк может взять и сразу поднять до 50%, условно говоря, как в Турции, но это сразу разрушит нас всех. Поэтому по чуть-чуть идут. Получилось? Отлично. Не получилось? Давайте еще поднимем. Именно так работает экономика. Нельзя сказать, что это Центробанк какой-то негодяй плохой. Нет. Они просто потихонечку. Так во всем мире. Это абсолютно нормальная история. Надо бороться с инфляцией», — разъяснил финансовый советник Алексей Родин.

ЦБ стремится сбить инфляцию до 4% — это оптимально для развития бизнеса. Эксперты прогнозируют результат в будущем году — ЦБ ставку понизит. Вот тогда разумно брать кредиты. А до того у вкладчиков есть время неплохо заработать на процентах.