«Хороший человек»: актер Селин о смерти режиссера Москвитина

Фото, видео: www.globallookpress.com/AlphaSpecnaz; Константинов Максим/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одним из самых известных его проектов был сериал «Улицы разбитых фонарей».

Заслуженный артист РФ Сергей Селин прокомментировал смерть известного режиссера Игоря Москвитина. Каким актер запомнил коллегу, он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Жаль, конечно. Жаль Игоря очень. Хороший был человек, хороший режиссер, умный», — сказал Селин.

Артист также выразил соболезнования родным и близким Москвитина.

О смерти режиссера стало известно днем 25 октября. Он ушел из жизни в возрасте 71 года. О причинах смерти Москвитина пока ничего не сообщается.

Одним из самых известных проектов Москвитина был сериал «Улицы разбитых фонарей». Он стоял у самых истоков любимой многими детективной истории о буднях российских правоохранителей. Москвитин не только срежиссировал более десятка серий, но и написал сценарии к ряду из них.

К другим популярным проектам Москвитина относятся: «Черный ворон», «Цвет пламени», «Дорожный патруль», «Найди меня», «Личное дело капитана Рюмина», «Гаишники» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 47 лет умерла актриса из фильма «Горько!» Марина Бойцова.