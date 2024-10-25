Патрушев заявил о важности реформы в сфере обращения с ТКО

Фото, видео: Драчев Виктор/ТАСС; 5-tv.ru

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В ходе поездки в Краснодарский край вице-премьер провел совещание по этому вопросу.

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В нем также приняли участие губернатор Краснодарского края, министр природных ресурсов и экологии, а также руководители Российского экологического оператора и Роспротребнадзора.

«В мае 2024-го года президент поставил региону и Российскому экологическому оператору задачу обеспечить достаточное количество объектов по обращению с ТКО. По стране глава государства обозначил цель за шесть следующих лет создать необходимый объем мощностей для обработки, утилизации и полигонного захоронения отходов. Соответственно, субъекту необходимо существенно наращивать темп в данной сфере», — указал Патрушев.

Перед совещанием вице-премьер ознакомился со строящимся комплексом по обращению с отходами, который будет обслуживать Анапу и ряд близлежащих районов: Славянский, Красноармейский, Темрюкский и Крымский.

После его запуска планируется внедрить сортировку мусора на двух линиях общей мощностью 300 тысяч тонн в год. Кроме того, предусмотрен участок компостирования мощностью не менее 110 тысяч тонн в год.

Дмитрий Патрушев также посетил Новороссийский полигон с твердыми коммунальными отходами, который в настоящее время переполнен, но продолжает принимать мусор, запланированы работы по его реконструкции в соответствии с новой «дорожной картой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Патрушев ознакомился с ходом реализации работ на двух экотехнопарках в Крыму.