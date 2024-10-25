«Выбрала кино»: в России снимут фильм о группе «Мираж»

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

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Детали проекта раскрыла бывшая участница музыкального коллектива.

В России снимут фильм о музыкальной группе «Мираж». Об этом рассказала бывшая участница коллектива Наталия Гулькина в беседе с изданием aif.ru.

Причем, по ее словам, сначала речь шла о картине, которая расскажет про саму Гулькину, ее историю успеха и путь к славе. Но позже планы поменялись.

«Мне позвонил продюсер «Миража» Саша Букреев. Говорит: «Наташ, мы собираемся снимать кино про «Мираж». Встреться, пожалуйста, с режиссером». Я поняла, что не может одновременно выйти два фильма. И выбрала кино про «Мираж», — рассказала знаменитость.

Кто примет участие в съемках и сыграет главных героев, пока неизвестно. Сейчас идет процесс подготовки: собирается информация о группе, пишется сценарий. Артистка считает, что сюжет может развиваться вокруг основателя коллектива — продюсера и композитора Андрея Литягина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что легендарная группа «Комбинация» отмечает 36-летие.