От судьбы не убежишь: как по линиям на руке определить количество браков

Фото, видео: Дьяченко Олег/ТАСС; 5-tv.ru

Этот знак всю жизнь был у вас на виду.

По линиям на руке можно узнать, ждет ли вас еще один брак после развода. Как это сделать, 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

«Как всегда, внимание нужно обратить на свою правую ладонь», — уточнил эксперт.

Так, нужно внимательно изучить область ладони под безымянным пальцем на своей правой руке — именно там располагаются вертикальные линии, которые называются линиями счастья. Каждая из них говорит об одних полноценных длительных отношениях в жизни человека.

Так вот, если под вашим безымянным пальцем есть линия прямо под основанием — это говорит о том, что в будущем вас обязательно ждет как минимум один брак.

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