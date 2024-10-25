Фото: Reuters/Mikhail Metzel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинские СМИ активно обсуждали визит генерального секретаря организации на саммит БРИКС в Казани.

Президент* Украины Владимир Зеленский нахамил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за того, что он посетил саммит БРИКС в Казани. Соответствующее заявление глава киевского режима сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В день Объединенных наций (24 октября отмечается день ООН — Прим. ред.) важно, что мир не забывает про цели и принципы устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН», — съязвил Зеленский.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. На нем присутствовали делегации из 36 государств. Мероприятие посетил и Антониу Гутерриш. Украинские СМИ активно обсуждали кадры, на которых генсека ООН встречают в аэропорту Казани с русским караваем и татарским чак-чаком.

Также сообщалось, что Украина внесла Антониу Гутерриша в базу «Миротворец».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отказался от мирных переговоров с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти