Под лежачий камень вода не течет: прогноз Таро на ноябрь 2024 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет одиннадцатый месяц года.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на ноябрь 2024 года.

Основная энергия ноября 2024 года (Карта Таро — Тройка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Кубки отвечают за радость и ощущение этого мира. Карта призывает нас провести этот месяц на очень легких, воздушных, радостных энергиях.

Необходимо находиться в компании людей, которые вам приятны, искать единомышленников, реализовывать какие-либо задумки, проводить время с друзьями.

Прогноз финансов на ноябрь 2024 года (Карта Таро — Туз Кубков)

Фото: 5-tv.ru

В этом месяце важно совладать со своими эмоциями, чувствами и грамотно распоряжаться финансами. Важно реализовывать те начинания, которыми мы давно горим и, возможно, долгое время их откладывали.

Необходимо использовать энергию, которая придет в этом месяце, ведь под лежащий камень вода не течет. Но следует помнить — все, что касается денег, должно быть рационально.

Личная жизнь в ноябре 2024 года (Карта Таро — Звезда)

Фото: 5-tv.ru

В ноябре будет приподнятое настроения из-за успехов в сфере отношений. Время для мечтаний и постановки долгосрочных целей. Однако важно не терять связи с реальным миром.

В отношениях может произойти скачок, который приведет к развитию. В этом месяце также появится возможность выплеснуть свою творческую энергию.

Совет на ноябрь 2024 года (Карта Таро — Пятерка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

В этот период важно мыслить рационально — семь раз отмерь, один раз отрежь. Эмоции и непрожитые чувства могут толкать нас на необдуманные действия, и в них может быть много негатива и агрессии.

Такое поведение может многое разрушить, в том числе отношения, которыми мы дорожим. Важно следить за своим состоянием и эмоциями.

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