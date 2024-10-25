ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам ВПК на Украине за неделю
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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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ВСУ за этот период потеряли до 15 630 боевиков на всех направлениях СВО.
Российские силы нанесли 42 групповых удара по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Уточняется, что ВС РФ нанесли удар при помощи беспилотников. В результате была ликвидирована инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных дронов.
Также были поражены склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
Кроме того, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции за неделю составили до 15 630 боевиков. Еще 55 украинцев сдались в плен.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых экипаж танка «Прорыв» уничтожил опорный пункт ВСУ.