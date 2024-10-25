Сокровище в кармане: какие монеты сегодня стоят целое состояние

Фото: © РИА Новости/ Г. Макаров

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Стоит обращать внимание на каждую завалявшуюся дома «копейку».

Обычные старые монеты, завалявшиеся в кошельках и куртках россиян, могут стоить целое состояние. Об этом рассказало издание KP.RU.

Вопреки популярному мифу, различные юбилейные монеты времен СССР сегодня стоят не дороже пары сотен рублей, так как выпускались они большим тиражом, и найти желанный экземпляр для опытного коллекционера не составит особого труда.

Исключения составляют монеты, выпущенные в качестве пруф — они изначально не предназначались для оплаты товаров, а выступали в качестве сувениров, упакованных в защитные кейсы. За пруфы времен СССР можно выручить от четырех до тридцати тысяч рублей. Однако учтите, что даже малейшие царапины сильно снижают цену изделия.

Среди обычных монет также встречаются редкие и дорогостоящие экземпляры. Так, например, за почти все рублевые монеты, выпущенные после 1961 года (кроме рубля 1964 года), можно выручить от одной до четырех тысяч рублей. Если же у вас вдруг завалялась монета, выпущенная после 1991 года, на которой нет клейма «М» или «Л», обозначающего Московский и Ленинградский монетные дворы, то ее вполне получится продать за несколько тысяч.

Десять рублей 1992 года, выпущенная Московским монетным двором может уйти с рук за 30 тысяч рублей, однако есть одно важное условие — монета должна приклеиться к магниту. А вот десять и 20 рублей 1993 года, выпущенные уже в Северной столице, наоборот, не должны магнититься. В таком случае за них получится выручить от 60 до 130 тысяч рублей.

Одной из самых же ценных монет прошлого века считаются 50 рублей 1993 года выпуска, на которых стоит клеймо Ленинградского монетного двора — их стоимость может доходить до 160 тысяч рублей!

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