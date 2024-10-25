В Skillbox запустили ИИ-помощника для учителей

Фото: vk.com

Это первый на российском рынке опыт внедрения полноценного искусственного интеллекта для создания персонализированного обучения под любые цели.

Образовательный холдинг Skillbox (входит в VK) запустил помощника на основе искусственного интеллекта для учителей онлайн-школы английского языка Skillbox.

Как работает ИИ-помощник учителя

Задача проекта — лучше адаптировать программы обучения в школе под цели студента и повысить эффективность образовательного процесса. ИИ-помощник служит персональным ассистентом для учителей английского языка на всех этапах проведения урока и работы с учениками.

Основные функции включают помощь в подготовке урока, проведении занятий, назначении домашнего задания и его проверке. Во время урока помощник помогает учителю составлять план занятия, адаптировать его под индивидуальные особенности ученика и оперативно реагировать на нужды учащихся.

ИИ-помощник учитывает индивидуальные особенности каждого ученика, его личные интересы, возраст, уровень знаний, пожелания по комфортному темпу обучения и цели. Система формирует упражнения, подходящие для конкретного студента, что делает процесс обучения более целенаправленным и эффективным.

Он запоминает информацию про ученика, анализирует ее после каждого урока и корректирует программу обучения на основе полученных данных. Таким образом ИИ-помощник помогает преподавателям избавиться от большого количества рутинных задач.

В конце каждого урока ИИ составляет отчет, который включает:

● Содержимое и результат урока — темы, которые были изучены, и достижения ученика;

● Словарь — список слов и фраз урока с рекомендациями по их использованию;

● Работу над ошибками — список ключевых ошибок, на которые нужно обратить внимание;

● Рекомендованные материалы — видео и другие ресурсы из каталога для углубления знаний.

Влияние на процесс обучения

Персонализированная программа обучения исключает те задания, которые не будут эффективны для студента — ИИ-помощник анализирует основные ошибки и предлагает упражнения, которые способствуют закреплению материала. Под кураторством преподавателей и с помощью сгенерированных нейросетью материалов ученики могут проходить упражнения, читать статьи, слушать подкасты, писать тексты и расширять словарный запас.

По завершении урока студент получает отчет, где отражены темы, над которыми он работал с преподавателем, а также рекомендации по изучению новых слов и исправлению ошибок. Благодаря такому подходу студенты быстрее осваивают материалы и могут достичь результатов в более сжатые сроки.

В будущем помощник научится генерировать задания для домашней работы и самостоятельно проверять ее, автоматически составлять отчет о занятии с отображением главных моментов урока.

«Мы видим хорошие результаты в тестовом применении ИИ-помощника и отмечаем рост удовлетворенности от образовательного процесса как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Студенты отмечают, что они быстрее достигают своих целей, потому что ИИ-помощник предлагает самые подходящие упражнения для развития языковых навыков. Например, если студент хочет научиться воспринимать речь на слух, ИИ-помощник будет генерировать больше упражнений на аудирование. Преподаватели разгружают себя от рутинных задач, связанных с подготовкой к урокам, поэтому у них остается больше ресурсов для работы с учениками. Учитывая преимущества использования ИИ-помощника, его интеграция в образование становится назревшим шагом, делающим образовательный процесс более комфортным для всех его участников», — прокомментировал Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox.

Skillbox Holding Limited стал лидером рейтинга Smart Ranking среди топ-100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2023 года. Холдинг сохраняет лидерские позиции три года подряд (2023 год, 2022 год, 2021 год).