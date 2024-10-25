Появились кадры с места нападения мужчины на посетителей магазина в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Подозреваемый задержан, им оказался 44-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали злоумышленника, который ранил посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге ножом. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Напавший с ножом на посетителей магазина в Петербурге мужчина задержан. Фото: 5-tv.ru

По информации 5-tv.ru, в результате нападения пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии — его вооруженный мужчина ударил ножом дважды.

В ведомстве же сообщили, что в больницы города с места происшествия госпитализировали четверых пострадавших.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Подозреваемый задержан, о его мотивах ничего не сообщается. Очевидцы писали в соцсетях, что он набросился на окружающих внезапно.

«Задержанный — 44-летний местный житель — доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения», — отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На месте происшествия продолжают работу правоохранители, гипермаркет закрыт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападение на посетителей гипермаркета произошло около 12 часов дня в Московском районе города.