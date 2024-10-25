В Петербурге неизвестный напал с ножом на покупателей в магазине

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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По предварительным данным, пострадали шесть человек.

В Санкт-Петербурге неизвестный набросился с ножом на посетителей гипермаркета «Окей». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Нападение произошло в Московском районе города около 12 часов дня. Сообщается, что напал вооруженный злоумышленник внезапно, причины его поведения пока не установлены.

По предварительной информации собеседника, пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии — его неизвестный ударил ножом два раза.

На месте происшествия работает полиция, гипермаркет закрыт, пострадавшим оказывается помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ульяновске пенсионер застрелил двоих соседей из-за громкой музыки. Он недавно перенес и не мог уснуть из-за шума сверху.

Пожилой мужчина взял с собой «на разговор» карабин «Сайга», постучал к соседям, а когда ему открыли дверь — расстрелял мужа и жену. Пощадил пенсионер только их десятилетнего сына.

Когда к месту происшествия прибыли полицейские, агрессивный мужчина открыл огонь и по ним, после чего был убит ответными выстрелами.