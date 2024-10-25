О вкусах не спорят: как правильно кормить детей до пяти лет

Профессор Батурин: ребенка до пяти лет нельзя заставлять есть силой

Фото: www.globallookpress.com/Elmar Krenkel

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Оказывается, причины расстройства пищевого поведения кроются в самом раннем возрасте.

Ребенка до пяти лет нельзя заставлять есть силой. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Александр Батурин, пишет KP.RU.

По его словам, причины расстройства пищевого поведения кроются в самом раннем возрасте, когда закладываются базовые привычки. Здесь важно пробуждать интерес малыша к пище и знакомить с разнообразием вкусов, возможно, вовлекать его в процесс приготовления.

Ребенка от года следует кормить за обеденным столом. Причем, на один прием пищи нужно тратить до получаса. Включать для развлечения планшет или телевизор не стоит, чтобы малыш не отвлекался. Если он не доел, заставлять не надо, это может привить отвращение к еде.

Кроме того, кормить дочь или сына одним и тем же блюдом не следует, даже если оно — самое любимое.

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