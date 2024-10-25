«Было шоком для нас»: родные Мэттью Перри впервые высказались о его смерти

Фото: www.globallookpress.com/Armando Gallo

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Звезды сериала «Друзья» не стало 28 октября 2023 года.

Отчим и сестра звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри прокомментировали свое состояние спустя год после его смерти. О своих эмоциях они рассказали в беседе с журналом HELLO.

«Это было шоком для нас. Люди, потерявшие ребенка, скажут вам, что даже если вы морально готовы к такому исходу, это все равно разрушительно. Мы стали держаться за эту решимость и хотим сделать что-то полезное», — сказал отчим артиста Кит Моррисон.

По его словам, Перри всегда хотел сделать за свою жизнь что-то стоящее, запомниться людям и помочь тем, кто страдает от какой-либо пагубной зависимости. Сестра Мэттью заявила, что у него была способность «наполнять комнату светом». Он вызвал улыбку у тех, с кем находился рядом.

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело обнаружили в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе. В крови актера нашли большую дозу кетамина — препарата, который используют при лечении депрессии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что врач Мэттью Перри признался в причастности к смерти звезды «Друзей».