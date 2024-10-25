В Лондоне в рекордные сроки продали бывший дом принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com/Lns

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Четырехэтажный особняк обошелся новому хозяину в 14 миллионов долларов.

В Великобритании бывший дом принцессы Дианы продали всего за три дня. Об этом сообщает журнал Robb Report.

Речь идет о четырехэтажной резиденции на Фарм-стрит в Мейфэре. Диана часто посещала это место после развода с будущим королем Карлом III. Особняк был выставлен на продажу за 14,2 миллиона долларов (один миллиард 370 миллионов рублей — Прим.ред.). По словам представителя агентства элитной недвижимости, сделка была заключена в рекордно короткие сроки.

«Это первый раз за 22 года, когда дом на Фарм-стрит появился на рынке и был фактически продан в первую неделю», — рассказал агент Роберт Доусон.

Особняк в георгианском стиле был построен в начале 1980-х годов. В 1990-м его приобрел отец Дианы Джон Спенсер в качестве подарка для своей второй жены, графини Рейн Спенсер.

В резиденции площадью 464 квадратных метра расположены пять спален, зал для приемов, кухня-столовая, гостиная, библиотека и несколько ванных комнат. На каждый из этажей можно подняться на лифте, а на крыше расположена уютная терраса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что появились новые подробности гибели принцессы Дианы.