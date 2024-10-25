В Европу через Украину: ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита
ВОЗ предупредила о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину
Фото, видео: ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков; 5-tv.ru
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России ждать вспышки опасного заболевания не стоит благодаря высокому охвату привиками.
Ежегодный охват прививками от полиомиелита в России превышает 96%. И это сильно отличается от ситуации на Украине, где была ликвидирована государственная санэпидслужба и сейчас отсутствует какой-либо учет, а также надзор за опасными заболеваниями.
Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя ранее озвученную оценку Всемирной организации здравоохранения. Специалисты ВОЗ предупредили о риске возвращения полиомиелита в Европу через Украину. Поскольку охват прививок в стране не дотягивает до 40% при рекомендованных 95%.
Полиомиелит — это опасное инфекционное заболевание, которому в основном подвержены маленькие дети.
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