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На Западе признают: говорить об изоляции России — невозможно.

Ведущие мировые СМИ обсуждают итоги саммита в Казани. Западные издания с сожалением заявляют, что Россия только укрепила свои позиции на мировой политической арене. О росте авторитета стран БРИКС и партнеров организации на большой пресс-конференции говорил и Владимир Путин.

Задать свои вопросы президенту собрались сотни журналистов. О чем спросили «Известия», рассказал корреспондент Роман Ишмухаметов.

Саммит БРИКС — на первых полосах крупнейших западных изданий. Отрицать очевидное невозможно. Почти все не без сожаления констатируют: никакой изоляции России нет.

Французская Le Figaro отмечает, что саммит в Казани явно указал Западу на его неспособность обеспечить стабильность в мире. The New York Times прямо заявляет: баланс сил изменился.

«Пока американцы сосредоточились на собственных выборах, президент России Владимир Путин на этой неделе принимал лидеров, представляющих почти половину населения мира. Это было больше, чем просто фотосессия — это был неоновый знак, указывающий на то, как многое изменилось за прошедшее десятилетие», — пишет издание.

На три дня Казань поистине стала центром мировой политики. Форум БРИКС состоялся. И состоялся более чем успешно. 35 государств, шесть международных организаций.

«Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, о растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», — сказал президент России.

«Золотые кирпичи», как называют объединение БРИКС в Китае, теперь обеспечивают мировой рост. Несмотря на все санкции, экономика России только крепнет, и это — объективные данные.

«У нас экономика растет. В прошлом году сколько у нас было — 3,4–3,6%. В этом году будет около 4%. 3,9%, может быть, будет. Экономика Еврозоны — она балансирует на грани рецессии. В Штатах есть, правда, рост. Будет он 3 с небольшим, где-то 3,1–3,2%, наверное. Это неплохо, на самом деле.

Но все-таки там тоже проблем достаточно. У нас тоже есть проблемы, но лучше нам не спорить друг с другом, не конфликтовать, а думать о том, как совместно решать эти вопросы. Вот этим мы и занимаемся в рамках БРИКС», — отметил Владимир Путин.

Как отмечает Indian Express, страны Глобального Юга хотят работать с Россией без оглядки на политику Запада. Причем дипломатическое влияние Москвы так высоко, что Китай и Индия сумели разрешить пограничный спор прямо в ходе саммита.

Издание The Hindu подчеркивает, что страны БРИКС на саммите зафиксировали движение в сторону собственной системы международных платежей.

«Мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информацией, созданной Центральным Банком России. У других стран-участниц БРИКС тоже есть свои системы, мы и их тоже будем использовать», — подчеркнул российский лидер.

Не менее важным событием, чем сам форум, стала итоговая пресс-конференция российского лидера. В огромном пресс-центре собрались сотни журналистов. Казалось, здесь можно было услышать все языки мира. На пресс-конференцию Владимира Путина собралась очередь. Каждый хотел задать вопрос российскому лидеру.

К слову, в Казань прилетели не только репортеры из дружественных стран. И их в работе никто не ограничивал. Президент ответил на вопрос о переброске военных КНДР в Россию. Якобы, согласно неким спутниковым снимкам, войска КНДР — на территории нашей страны.

«Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья четыре. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело, в рамках этой статьи», — заявил Владимир Путин.

Ответил Путин и на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга о справедливости спецоперации.

«Где справедливость, стабильность и безопасность, в том числе безопасность России?» — спросил Розенберг.

«Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и, нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам вот в „подбрюшье“ совсем, в ту же Украину? И начать там строить — не готовиться, а именно уже строить — базы военные. Разве это справедливо?» — ответил Владимир Путин.

Вопрос «Известий» был посвящен Украине и тому, насколько часто он вообще поднимался.

«Известно, что во время ваших многочисленных двусторонних встреч поднималась тема конфликта на Украине. Скажите, в каком ключе обсуждали происходящее в зоне СВО? Как по-вашему, партнеры, с которыми мы говорили, как настроены по отношению к этому конфликту? И говорили ли о поддержке нашей страны?» — задал вопросы корреспондент.

«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Вы знаете, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны-участницы БРИКС поддерживают эту инициативу, а мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения», — сказал президент России.

Все мировые СМИ фиксируют: спустя больше двух с половиной лет после начала СВО все попытки раздавить российскую экономику, лишить ее права голоса в мировых делах приводят лишь к обратному эффекту.