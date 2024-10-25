Тайны кошачьей души: понимают ли животные человеческую речь

Фото, видео: www.globallookpress.com/Silas Stein; ВКонтакте/Мирослав Волков/madpetru; 5-tv.ru

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Питомцы — полноценные члены семьи. И всем хозяевам хочется, что они со своими четырехлапыми друзьями были на одной волне.

Кошки обладают способностью понимать человеческую речь через ассоциации, однако им не удается в полной мере визуализировать сказанное. Об этом рассказал 5-tv.ru зоопсихолог Мирослав Волков.

Японские ученые из Университета Адзабу провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что домашние кошки могут связывать слова с изображениями без каких-либо подсказок или вознаграждений. Для исследования задействовали 31 взрослого питомца и устроили тест, изначально разработанного для изучения восприятия речи у младенцев.

Так, котам показывали на экране короткие анимации, сопровождавшиеся двумя бессмысленными словами. После сеанса им дали отдохнуть, а потом снова все повторили, но на этот раз реплики и видеоряд шли в другом порядке.

Ученые заметили, что животные дольше смотрели на монитор, услышав знакомое слово. У некоторых наблюдалась реакция расширения зрачков. Это указывало на то, что кошки были сбиты с толку изменением и пытались найти объяснение. Исследование подтвердило, что животные могут понимать сказанное. Но, по словам российского эксперта, здесь есть нюанс.

«Эксперимент был поставлен точно так же, как диагностируют внимание у детей. То есть способность детей различать слова и приобщать их к визуальному образу», — отметил Волков.

Однако приобщать к визуальному образу и визуализировать — это разные понятия. К примеру, если дать ребенку стакан и сказать, как он называется, то он проведет параллель с похожими предметами и будет их так называть. Кошка же так не сможет. Если ей показать конкретный стакан, то никакой другой отличный по форме или размеру она не будет воспринимать.

«Для нее это вполне определенный визуал, определенная картинка, определенный предмет, с которым она сталкивается», — сказал Волков.

У животных появилась определенная взаимосвязь между словами и возникающей картинкой. То же самое произошло во время эксперимента Ивана Павлова с собаками, во время которого питомцы научились ассоциировать звонок с едой.

«Они связывают эти вещи между собой, но при этом визуализировать как дети на уровне трех, четырех, пяти лет они не могут. Потому что это уже больше чисто человеческая история», — подчеркнул зоопсихолог.

Волков отметил, чтобы лучше понимать своего питомца, нужно изучать его особенности. Ведь тогда хозяин перестает воспринимать своего пушистого друга как себе подобного, поскольку очеловечивание животного является важной проблемой.

«Потому что это ухудшает качество жизни и питомца, и человека. Потребности человека и животного — немножко разные, и взгляд на мир у них немножко разный», — объяснил Волков.

Это касается не только выбора еды или методов лечения, но и коррекции поведения питомца. Ведь в этом случае хозяин воспринимает психологию животного, отталкиваясь от человеческих факторов.

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