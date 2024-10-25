Дыхание осени: какая погода ожидается в эти выходные в Москве

Погода в Москве и области 26 и 27 октября будет пасмурной и с редкими дождями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Температура воздуха будет держаться в плюсовых значениях, но не долго.

В Москве и области в эти выходные, 26 и 27 октября, ожидается пасмурная погода с редкими дождями. Температура воздуха в среднем составит плюс десять градусов. Об этом «Известиям» сообщили в «Яндекс Погоде».

Так, днем в субботу температура воздуха ожидается в пределах от одного до девяти градусов тепла. Вместе с этим синоптики прогнозируют слабый ветер и в целом пасмурную погоду. Ночью возможен небольшой дождь, но по большей части именно в северных и западных районах Подмосковья.

В воскресенье москвичей и гостей столицы ожидает небольшое потепление: днем температура воздуха составит до десяти градусов тепла. При этом ветер будет еще слабее, чем в субботу, а осадки не прогнозируются.

Синоптики отмечают, что это уже обычная осенняя погода для подобного времени года. Однако уже через неделю эксперты ожидают прихода в столицу заморозков и даже небольшого снега.

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