В России почти в 20 регионах выявили случаи бешенства

Фото: www.globallookpress.com/Wassilios Aswestopoulos

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Инфекция стремительно распространяется по стране — в некоторых районах введен карантин.

В 18 регионах России участились случаи бешенства у животных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Случаи опасного заболевания были зафиксированы в нескольких регионах: Воронежской, Нижегородской, Астраханской, Белгородской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Забайкальском крае, Крыму и некоторых других местах.

В последний раз вспышку бешенства обнаружили в московском районе Люблино. Там ввели карантин, как и в Тамбовской, Тверской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Тюменской и Псковской областях из-за похожих случаев бешенства.

Смертельный вирус обычно передается человеку через укус после попадания слюны заболевшего животного на слизистые оболочки. Чаще всего переносчиками являются лисицы, кошки и собаки. Сперва бешенство может протекать бессимптомно — скрытый период порой длится от недели до года.

Недуг поражает нервную систему, сильно изменяет поведение и вызывает судороги. На «заключительном» этапе течения болезни наступает смерть. Спасти человека или животное с симптомами уже нельзя. Единственный способ предотвратить бешенство — вовремя сделанная прививка.

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