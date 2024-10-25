Три легковушки и один большегруз: в Москве произошло массовое ДТП

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате аварии есть пострадавшие.

На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля и один большегруз. Корреспондент «Известий» Дарья Малахова показала кадры с места аварии.

Авария случилась на 32-м километре Киевского шоссе. Предположительно, ее причиной стало то, что одна из машин внезапно для других участников движения начала резко тормозить на скоростной магистрали, остальные не успели снизить скорость и врезались друг в друга. В результате транспортные средства получили заметные повреждения.

«Одну машину доставали из-под большегруза», — сказала корреспондент «Известий».

На данный момент известно о наличии пострадавших, правда, их точно число пока не сообщалось.

К слову, не так давно в Москве машина каршеринга устроила аварию. Тогда за рулем транспортного средства находился 14-летний подросток. Как он смог обмануть систему и сесть за руль, пока неизвестно. В результате ДТП 14-летняя девушка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий столкновения двух машин на Патриарших прудах в Москве.