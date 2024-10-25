До премьеры мультсериала «Супер Ралли. Тайны двух планет» осталось несколько дней

Фото, видео: 5-tv.ru

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Продолжение истории космического гонщика зрители увидят в ноябре.

Десять дней остается до грандиозной премьеры в эфире одной из старейших телевизионных программ страны — «Спокойной ночи, малыши». Любимые всеми Филя и Хрюша представят новый российский мультсериал «Супер Ралли. Тайны двух планет». Это продолжение истории космического гонщика.

Прототипом для героев мультфильма стал настоящий гоночный болид, разработанный в нашей стране. А консультировал создателей сериала — бывший пилот «Формулы — 1». Сейчас в планах — разработка уникальной игры. Все расскажет корреспондент «Известий», кинокритик Николай Никулин.

Студия «Спокойной ночи, малыши». В кадре — Филя. На столе — игрушечный гоночный автомобиль. Тишина! Мотор! И Филя говорит…

Стоп. Снято. Нет ничего удивительного, когда в рамках программы «Спокойной ночи малыши» проходит громкая премьера мультфильма. Так было не раз. Например, «Маша и медведь», «Лунтик», «Смешарики». Яркому мультфильму — яркий старт!

А вот уже всем известный Хрюша в роли ведущего мероприятия, где презентовали новый проект — «Супер Ралли: Тайны двух планет».

Это история про живые автомобили, про их дружбу и ссоры, а также про две планеты (красную и голубую), за чистоту и экологию которых нужно бороться.

«Там такие машинки. Просто, как говорят, улет. Три машинки: мальчик, мальчик и девочка. Один — хороший, один — плохой. В общем, не буду говорить. Все. Все горит, все взрывается. Красота. Небо, космос», — говорит Хрюша, точнее актриса Оксана Чабанюк, которая подарила герою свой голос.

У мультсериала — амбициозные планы. Сначала выйти в рамках программы «Спокойной ночи, малыши», отметивший свой 60-летний юбилей, потом — в кинотеатрах страны, далее — зарубежный прокат и даже перспектива создания собственной игры.

«Хрюша и Степаша — официальные амбассадоры „Игр будущего“. То есть наши планы — это точно „Игры будущего“. Мы точно в следующем году запустим специальные игры. Потому что мы создали вселенную. И эта вселенная станет потом и игрой», — приоткрывает завесу тайны Александр Митрошенков, один из создателей мультсериала.

26 коротких, но очень динамичных серий. Харизматичные герои. У каждого свои суперспособности — левитация, телепортирование или супер скорость, которую можно ощутить даже по ту сторону экрана. Художники даже специально ездили на гонки, чтобы это ощущение создать. А в качестве прототипа главного героя взяли российский автомобиль БР 01.

«Он создан в России, и это очень важно. Российскими инженерами. Он собирается в Москве. Больше 50% узлов-агрегатов производятся либо непосредственно нами, либо нашими партнерами», — отмечает Кирилл Качнов, медиаменеджер программ развития российского автоспорта.

Что называется, «учил» скорости этот автомобиль экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин, выигравший множество призов, в том числе кубок России по гонкам на выносливость. Он выступил консультантом мультсериала.

«Автоспортом все хотят начать заниматься, как можно раньше. Понятно, что есть картинг, пусть он и позволяет заниматься детям маленького возраста, тем не менее, есть некоторые ограничения. Поэтому наша основная задача была в рамках этого мультика сделать такую картину, которая с лучшей бы стороны и с правильной стороны показывала бы, что такое автоспорт», — поясняет Сергей Сироткин, исполнительный директор Российской автомобильной федерации.

Гоночные цивилизации, борьба за планету и сохранение природных ресурсов. Сериал сделан по самым высоким мировым стандартам и популяризирует автоспорт с лучшей его стороны.