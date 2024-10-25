«Мы переспали»: Роб Лоу рассекретил роман с Деми Мур

Фото: www.globallookpress.com/ImagePressAgency/face to face

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мимолетную связь актер воспринял как норму для того времени.

Актер Роб Лоу около четырех десятилетий назад закрутил роман с коллегой Деми Мур. Длился он недолго, но оказался запоминающимся для знаменитости. Об этом актер заявил в подкасте Келли Рипы «Давайте поговорим не на камеру».

В 1980-х годах Лоу и Мур состояли в группе молодых актеров Brat Pack, которые снимались в фильмах и сериалах, ориентированных на подростков. Вместе они снялись в картинах «О прошлой ночи», «Огонь Святого Эльма» и других.

Вероятно, экранное сексуальное влечение переросло в реальное.

«Я имею в виду, что у нас с Деми было что-то вроде романа, мы переспали», — заявил Лоу.

Интрижка закончилась быстро. После этого Мур обручилась с Эмилио Эстевесом, а в 1987 году вышла замуж за Брюса Уиллиса.

«Эмилио и Деми, кажется, обручились. А потом мы все вместе были на ее свадьбе с Брюсом. Это была самая большая свадьба, на которой я когда-либо был», — вспомнил актер.

При этом он отметил, что подобные взаимоотношения в те годы были нормой. Поэтому ничего зазорного в этом не увидел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем блогер Ида Галич закрутила роман.