На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Даши

Фото, видео: 5-tv.ru

Два года назад у девочки на голове удалили огромную опухоль, теперь ей нужен специальный имплант.

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Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». И наша помощь нужна Даше из Новочебоксарска. Два года назад у девочки на голове удалили огромную опухоль вместе с костной тканью.

В итоге пришлось поставить титановую пластину. Но она вызывает сильные головные боли и мешает подростку вести активную жизнь. Нужен специальный имплант. Но он стоит почти 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Помочь можем мы с вами. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 46-40 или отсканируйте QR-код, который вы видите на экране.

Свободное время 14-летняя Даша посвящает рисованию. Девочка сейчас в выпускном классе художественной школы. Как и все дети, она учится, гуляет со сверстниками. Но быстро устает, а к вечеру ее начинают мучить головные боли. Такие сильные, что невозможно ни на чем сосредоточиться.

Проблемы начались два года назад. Мама заметила у дочери на голове странное образование, которое с каждым днем становилась больше. Многочисленные обследования не давали результатов. Врачи не понимали, что с девочкой, и лишь разводили руками. Тогда Дашу направили в республиканскую детскую больницу в Татарстан. Там поставили диагноз — гемангиома. И сделали операцию.

«Доброкачественная опухоль. Чтобы до нее добраться, пришлось удалить и кость тоже. Операция была долгая. Часов восемь. Оперируя, они сами не знали, что опухоль такая большая», — рассказывает Елена Брылева, мама Даши.

Вместо правой теменной кости девочке установили титановую пластину. Первые месяцы после операции были самыми тяжелыми для всей семьи. Даша замкнулась, стала необщительная и неулыбчивая.

Из-за титановой пластины у Даши много ограничений. Она не может заниматься физкультурой, вести активный образ жизни. Есть и бытовые неудобства.

Вести жизнь обычного подростка Даша сможет, если титановую пластину в ее голове заменить на имплант.

«Данный имплант по минеральному составу полностью повторяет костную ткань человека. Благодаря своей пористой структуре после имплантации обрастает рубцовой тканью. И становится с годами все прочнее и прочнее. Конечно же, это и, в первую очередь, жизненная необходимость. Полностью повторяет физиологическую кривизну кости человека», — объясняет нейрохирург Детской республиканской клинической больницы Дамир Абдуллин.

Стоимость импланта и его установки — 2 665 510 рублей. Это неподъемная сумма для родителей Даши. Остается надеяться только на помощь неравнодушных людей.

Помочь можем мы с вами — все вместе. Даже самый маленький вклад приблизит Дашу к полноценной жизни, в которой нет головных болей, где она не чувствует пластину в своей голове. И где она сможет осуществить свою мечту — стать дизайнером.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Даше, обратившись напрямую в благотворительный фонд.