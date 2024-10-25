Президент Грузии Зурабишвили допустила, что ее могут посадить в тюрьму

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента в 2023 году после того, как Зурабишвили совершила ряд зарубежных поездок вопреки запрету правительства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что может сесть в тюрьму в случае победы на парламентских выборах партии «Грузинская мечта». Об этом она заявила на пресс-конференции, передает телеканал Mtavari.

«Мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму, если это случится», — сказала Зурабишвили.

Также она подчеркнула, что не исключает победу правящей «Грузинской мечты» на предстоящих выборах, однако выразила надежду, что оппозиция сможет справиться с ней общими усилиями и создаст коалиционное правительство. Для этого, по мнению главы государства, необходима высокая явка.

Партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента в 2023 году после того, как Зурабишвили совершила ряд зарубежных поездок вопреки запрету правительства. В том числе она посещала Германию, Украину, Израиль и ОАЭ. Тогда Зурабишвили уходить в отставку отказалась.

Выборы в Грузии пройдут 26 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Евросоюз приостановил встречи с руководством Грузии.