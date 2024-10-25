Харрис уличила Трампа в восхвалении Гитлера и назвала его фашистом

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukrain

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Кандидаты в президенты США продолжают битву за кресло главы государства.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обвинила своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа в стремление к неограниченной власти, какой когда-то желал Адольф Гитлер. Об этом сообщил телеканал CNN.

Так она прокомментировала слова Джона Келли, который в период нахождения Трампа у власти в течение двух лет занимал должность главы аппарата Белого дома. Он заявил, что Трамп якобы отмечал лояльность генералов Гитлера и, по его мнению, «соответствует общему определению фашиста».

«Если президент США, главнокомандующий, по сути, спрашивает своих генералов, почему они не могут быть больше похожими на гитлеровских генералов, то это серьезная проблема. Он — фашист», — сказала Харрис.

Трамп же на это высказывание заявил, что изречения Харрис в его сторону связаны с тем, что она проигрывает в гонке.

«Она представляет собой угрозу демократии и не подходит для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов», — написал он в социальной сети.

Выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий хозяин Белого дома Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как Дональд Трамп обслуживал посетителей ресторана быстрого питания в Филадельфии.