В Москве ввели мораторий на строительство апартаментов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Застройщикам предлагают переквалифицироваться на возведение жилья.

Новость, которая может изменить весь столичный рынок недвижимости — в Москве запретили строительство апартаментов. Последние годы они пользовались большой популярностью — каждое десятое предложение на рынке составляли именно апартаменты. Так в чем же причина столь категоричного решения властей, как оно повлияет на цены на любые квадратные метры — объяснит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Евродвушка в бизнес-апартаментах. Девелопер распродает последние квадратные метры в жилом доме. Больше возводить такой вид жилья в Москве пока не будут. Мораторий введен столичным правительством.

«Посмотрели на те обращения, которые поступают от жителей. Пришли к выводу, что правильнее все-таки двигаться по формату „жилье“. Апартаменты — это не квартира, это одна из разновидностей гостиничных номеров», — напоминает Владимир Ефимов, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства.

Апартаменты в Москве, в основном, возводили в промзоне. Обычно, рядом нет ни школ, ни поликлиник, ни парковок. Этот комплекс появился на месте бывшего завода.

У этих апартаментов по соседству нет ни школ, ни детских садов. Рядом — ТЭЦ, а еще закрытое кладбище.

В офисе продаж рассказывают — из объектов на территории ЖК будет небольшой спортзал и детская площадка. Окна будущей квартиры могут смотреть на соседнюю стену дома. Менеджер предупреждает нас перед сделкой — прописки ни для меня, ни для ребенка в жилье не будет.

«Чтобы получить временную регистрацию, нужно, чтобы управляющая компания вступила в реестр гостиничных что-то там», — говорит представитель компании.

В апартаментах действует множество ограничений, кроме прописки. Живя в таких помещениях, даже не пожалуешься на шум соседей — недвижимость по закону нежилая. Ксения при покупке квартиры учла все плюсы и минусы покупки жилья.

«Нет возможности получения налогового вычета. Для меня это сейчас не актуально, но я точно знаю, что для многих это актуально. И повышен налог на апартаменты», — говорит Ксения Криволапова, жительница Москвы.

При этом апартаменты всегда раскупали из-за их стоимости. Только в июле этого года в Москве приобрели более пятисот помещений, рост по сравнению с прошлым годом на 12 процентов.

Вот, например, юго-восточный округ. Студия 20 квадратных метров — почти семь миллионов рублей, обычное жилье — на два миллиона дороже. Петербург. Метро «Ладожская» — разница между апартаментами и квартирой — полтора миллиона рублей.

«У нас в апартаментах не живут годами, идет постоянная ротация — это студенты — очень любят апартаменты, богатый север, айтишники, это корпораты, когда приезжают на какое-то время работать на предприятие», — говорит Игорь Горский, президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Москве на мораторий рынок пока не отреагировал, но риелторы уверены, продажи всего жилья в столице снизятся. Покупатели апартаментов уйдут в отложенный спрос.

«Будут копить на дорогие квартиры, снимать жилье и, скорее всего, такого перетока из апартаментов в квартиры мы не получим», — говорит Андрей Банников, президент «Гильдии риелторов Москвы».

Сами апартаменты в стадии строительства столичные девелоперы завершат –разрешение на возведение выдано до моратория. Согласовывать власти не будут уже новые проекты.