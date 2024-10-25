Украина, КНДР, Палестина: о чем спрашивали Путина на пресс-конференции по итогам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Российский лидер ответил на вопросы журналистов.

В Казани сегодня завершилось самое крупное экономическое и политическое событие этой осени — саммит БРИКС. Формат этого мероприятия, количество участников, темы которые обсуждались, и вопросы, которые решались, доказывают, что на наших с вами глазах меняется мировой порядок. Но появляется не новый гегемон, диктующий свои правила всем остальным, а создается сбалансированная система взаимоотношений, где роль играет каждый участник.

На итоговой пресс-конференции, которая прошла этим вечером, российский президент сразу предупредил, что на все вопросы ответить просто не успеет, ведь за дверями главы десятков государств и переговорить еще надо со многими. Поэтому спрашивали о самых важных темах. Вначале, конечно, о ситуации на Украине и на границе Курской области.

«Российская армия действует уверенно на всех направлениях. Тоже хорошо известно. Движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения, активно работает и на курском направлении. Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — сказал президент.

Темы, связанные с конфликтом на Украине интересовали многих. Один из ключевых вопросов задал обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

В зале может не хватить хороших мест» решили журналисты и заняли очередь еще за несколько часов до начала пресс-конференции. Несколько сотен человек. Непривычно большой формат. Путин начал беседу с того, что поблагодарил казанцев за терпение.

«Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнутся с некоторыми неудобствами, передвижение кортежей, закрытие, я понимаю, некоторых магистралей, но хочу заверить вас в том, что эти испытания были не напрасными», — отметил президент.

Ненапрасными — мягко говоря. Саммит БРИКС — самое большое политическое событие последних дней. Участники сформировали список стран-партнеров. Обсудили проблемы расчетов, экономическую стратегию, политику. Украину тоже обсуждали. Мы спросили у президента о подробностях таких бесед.

«Известно, что во время ваших многочисленных двусторонних встреч поднималась тема конфликта на Украине. Скажите, в каком ключе обсуждали происходящее в зоне СВО? Как, по-вашему, настроены партнеры, с которыми вы говорили, и говорили о поддержке нашей страны», — задал свой вопрос корреспондент «Известий».

«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и, желательно, мирными средствами. Вы знаете, что Китайская Народная республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны-участники БРИКС поддерживают эти инициативы, а мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения», — ответил Путин.

Украины вообще в этом разговоре оказалось много. Вот сотрудник NBC попросил Путина прокомментировать некие спутниковые снимки, на которых, якобы видны войска КНДР на российской территории.

«Снимки не вещь серьезная если есть снимки значит они чего-то отражают… Что касается нашего взаимодействия с КНДР, как вы знаете, сегодня, по моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья четыре. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относиться к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело. В рамках этой статьи», — ответил президент.

Иностранных журналистов в зале было много. В России — даже на таких крупных мероприятиях они работают свободно. Агент BBC тоже спросил Путина — о справедливости СВО.

«Где справедливость, стабильность и безопасность?» — спросил представитель агентства.

«Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что этого расширения не будет. И нарушая взятые на себя обязательства, делать это. Разве справедливо забраться к нам, вот в подбрюшье совсем. В ту же Украину. И начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные. Разве это справедливо?» — спросил в ответ Путин.

После Путин прокомментировал заявления Трампа о том, что он якобы угрожал ему в частных беседах военными ударами.

«Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в Соединенных штатах. Я предлагаю по серьезному к заявлениям подобного рода не относится», — отметил российский лидер.

И в который уже раз ответил о возможности переговоров с Украиной. Они возможны, учитывая реалии на земле. Ни на что другое Россия не пойдет. И оказывается, недавно с украинской стороны была попытка сделать «переговорный подход». Опять турки пытались помочь.

«Вот недавно турецкая сторона — помощник господина Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новое предложение, которое он просит рассмотреть, по переговорам. Я согласился, я сказал: «Хорошо, мы согласны», и на следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали: «Ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами, хотят они или не хотят, пусть об этом скажут прямо», — подчеркнул президент.

Путин и на вопрос о последствиях конфликта Израиля с Ираном — урегулировать его возможно, считает президент. И о том, что думает об ударах по сектору Газа, рассказал.

«Я думаю, что на земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в Газе: 40 с лишним тысяч человек погибших. И это, в основном, женщины и дети. Здесь наша оценка известна — надо выйти из ситуации, и — мы тоже говорим об этом — это может быть только на путях устранения причины. А главная причина — отсутствие полноценного и полноформатного государства Палестины», — отметил Путин.

На саммите, кстати, сложилась уникальная ситуация. На одной площадке был президент Венесуэлы и представители Бразилии, которые считают венесуэльские выборы нечестными.

«Когда-то, помню, лидер оппозиции после еще предыдущих выборов вышел на площадь, возвел глаза к небу и сказал, что он перед Господом считает себя президентом. Смешно. Ясно, что это нелепо, правда? Любой там человек может выйти, глаза на него поднять и объявить себя кем угодно, в том числе и Папой Римским. Но также не бывает, так не должно быть, существует определенные процедуры избирательного характера. Идите на выборы, побеждайте. Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно, он сформировал правительство и мы желаем успехов его правительству и венесуэльскому народу», — обратился Путин к задавшим вопрос.

Прошлись по многим вопросам международной повестки, хотя многое и не успели. Владимир Путин сразу предупредил, что пресс-конференция долго не продлится, но некоторые корреспонденты не оставляли попыток задать свои вопросы.

Несколько раз российский президент даже шел на уступки. Но потом, чтобы вернуться к большой политике, поставил точку. Вежливо. Но твердо.

«Меня же коллеги ждут там на двусторонней встрече. У меня очень тяжелый выбор между тем, чтобы с вами дискутировать и пойти туда. Извините, пожалуйста, не сердитесь на меня. Спасибо большое», — завершил встречу президент.