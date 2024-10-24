Неизвестные обстреляли в Чечне грузовик Росгвардии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погиб один сотрудник ведомства.

В Грозненском районе Чечни неизвестные открыли огонь по грузовику «Урал», принадлежащему Росгвардии. В результате погиб один из сотрудников ведомства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что медицинская помощь потребовалась еще одному росгвардейцу. При нападении злоумышленники использовали автоматическое оружие и, выпустив несколько очередей, скрылись с места происшествия. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Другие подробности выясняются.

В пресс-службе ведомства подтвердили информацию о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что напавший на губернатора Мурманской области Александр Быданов признался, что хотел убить Андрея Чибиса. Об этом он заявил в суде. На предыдущем заседании Александр Быданов признал вину только в нанесении тяжкого вреда здоровью.

Нападение на Чибиса было совершено в апреле. Быданов дождался, когда закончится встреча губернатора с жителями, и нанес ему удар ножом в живот. Чибиса экстренно прооперировали. Нападавшего задержали. Мотивом назвали неприязнь, хотя лично они знакомы не были.