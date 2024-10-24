Мезенцев: уровень сотрудничества между РФ и Белоруссией достиг небывалого масштаба

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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На данный момент реализуется 31 программа, за которые отвечает правительства обеих стран.

Новые институты, предлагаемые Россией, укрепят и расширят сотрудничество между государствами-членами БРИКС и будут способствовать углублению интеграции между РФ и Белоруссией. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в беседе с 5-tv.ru.

Он подчеркнул, что уровень сотрудничества между Москвой и Минском достиг небывалого масштаба.

«Важно отметить, что Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко, подписав 4 ноября 2021 года пакет из 28 союзных программ, определили иное качество взаимодействия по интеграционному направлению. Мы сегодня уже на новом этапе, когда реализуется 31 программа, за которые отвечают правительство республики Беларусь и Российская Федерация», — отметил Мезенцев.

Он также указал, что данные программы охватывают широкий спектр областей, включая промышленную политику, макроэкономику, создание единого энергорынка и гуманитарное сотрудничество.

«Сегодня это (программы. — Ред.) — пример интеграции совершенно иного качества и взаимодействия, и в этом плане предложения Беларуси, возможно, и в форматах Союзного государства, к рассмотрению институтом БРИКС, как и учет тех инициатив, очень масштабных, ярких, современных и содержательных, которые обозначила Россия — это то, что делает богаче институты, страны и объединения», — резюмировал Дмитрий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко назвал белорусов самыми надежными партнерами России.