Фото: © РИА Новости/Максим Гучек

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Ранее Россия согласилась принять участие в обсуждении.

Президент* Украины Владимир Зеленский отказался от мирных переговоров. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, Россия через помощника президента Турции получала предложение о мирных переговорах с Украиной.

«Я согласился. Я сказал, что хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается», — рассказал российский лидер.

Кроме того, Путин выдвинул предположение, почему украинской стороне не выгодно завершение конфликта.

«Я думаю, что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения. А сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне», — сказал президент.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил об открытости России к диалогу с США.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

