«Испытание веры и силы»: Селин Дион впервые появилась на сцене после Олимпиады

Фото: www.globallookpress.com/Graham Hughes

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Сейчас из-за тяжелого заболевания певица выступает крайне редко.

Канадская певица Селин Дион впервые появилась на сцене после выступления на открытии Олимпиады в Париже. Об этом сообщает Page Six.

Артистка приняла участие в гала-концерте индустрии музыки, кино и развлечений в Лос-Анджелесе. Там она произнесла речь, поблагодарив благотворительную организацию за оказание поддержки всем, кто борется с онкологией и диабетом.

«Я знаю, насколько это важно. Я знаю, что в нашей прекрасной жизни, наполненной семьей, радостью и любовью, мы также можем столкнуться с огромными трудностями, с большими испытаниями веры и силы», — призналась певица.

В рамках мероприятия Дион вручила награду «Дух жизни» председателю и генеральному директору AEG Presents Джею Марчиано.

Стоит отметить, что сама артистка последние годы борется с синдромом мышечной скованности. Это заболевание плохо поддается лечению и, по словам Дион, вносит серьезные коррективы в ее повседневную жизнь и профессиональную деятельность. В том числе ей тяжело петь, как раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции раскрыли правду о выступлении Селин Дион на открытии Олимпиады-2024.