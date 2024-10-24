На что Владимир Путин готов ради завершения конфликта на Украине

Фото, видео: Щербак Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Такой вопрос президенту задали на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое», — подчеркнул российский лидер.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны БРИКС рассчитывают на быстрое и мирное урегулирование на Украине.