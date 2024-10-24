Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Дальнейшие отношения стран зависят от Вашингтона.

Россия открыта к диалогу с США, будущее российско-американских отношений зависит от Вашингтона. С таким заявлением выступил президент РФ Владмиир Путин на пресс-конференции по итогам трехдневного мероприятия.

«Как будут строиться российско-американские отношения после выборов это, прежде всего, зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят — не надо», — подчеркнул российский лидер.

Говоря об отношениях с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, Путин напомнил, что когда-то Россию и экс-главу Штатов подозревали в связях, однако все это оказалось «полной чушью». При этом сам Трамп в интервью блогеру Фаруку Сармаду, которое транслировалось 17 сентября, заявил, что в случае победы на выборах намерен наладить отношения как с Москвой, так и с Пекином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о желании стран БРИКС разрешить конфликт на Украине мирным путем.