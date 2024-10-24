Путин: страны БРИКС согласовали список государств-партнеров

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Российский лидер выступает на пресс-конференции по итогам трехдневного саммита объединения.

Многие страны проявляют интерес к работе в БРИКС. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

По словам российского лидера, Россия согласовала с партнерами, как именно будет проводиться дальнейшее расширение объединения.

«На первом этапе мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован. Некоторые страны, которые участвовали в этих мероприятиях, передали нам свои предложения и запросы на полноформатное участие в работе объединения БРИКС», — сказал президент

Далее Россия направит приглашение и предложение будущим странам-партнерам участвовать в объединении. По получении положительного ответа Россия объявит о том, кто находится в этом списке.

Путин уточнил, что было бы некорректно это делать до того, как Россия не получит ответную реакцию, хотя практически все эти страны в свое время обращались с запросами.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.