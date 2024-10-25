«Единственная страна»: военный эксперт указал на превосходство вооружения России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС;

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Оно может быть применено в случае эскалации текущего конфликта.

Россия — единственная в своем регионе страна, которая обладает ядерной триадой. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил в беседе с Lenta.ru.

Кошкин напомнил, что любая развитая страна обладает различными уровнями вооружения. Часть из них Россия применяет прямо сейчас — в рамках специальной военной операции на Украине. Однако, если конфликт разрастется и достигнет столкновения со странами НАТО, Москва будет вынуждена пустить в ход более мощное оружие.

На сегодняшний день самым сильным в мире оружием остается ядерное, напомнил военэксперт.

«Мы — единственная страна в регионе с ядерной триадой. А в мире таких стран всего две — Россия и США. Мощнее ядерного оружия, в принципе, на данный момент нет», — подметил Кошкин.

Он также указал, что ядерное относится к оружию массового поражения, однако помимо него также существуют бактериологическое и химическое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за провалом Украины последует крах всего Запада.