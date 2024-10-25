«Можете быть уверены»: стоматолог назвал идеальный рецепт гигиены полости рта
Стоматолог-хирург Давидян: нить для зубов и ирригатор помогут избежать кариеса
Фото, видео: 5-tv.ru
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Специалист назвал несколько составляющих, которые помогут сохранить здоровье зубов.
Чтобы избежать появления кариеса на зубах, стоит начать пользоваться зубной нитью и ирригатором. Об этом рассказал врач стоматолог-хирург Арам Давидян в беседе с 5-tv.ru.
Специалист напомнил, что значит хорошая гигиена полости рта.
«Гигиена — это когда нет камней, отложений. Когда в полости рта все зубы вылечены, качественно вылечены. И, в конечном итоге, здоровые десны. Вот это мы считаем продуктами гигиены. Достичь этого можно только при сочетании усилий врача и пациента», — пояснил стоматолог.
Давидян объяснил, что чистить зубы необходимо регулярно, а именно каждый день.
«Во время жизнедеятельности на зубах образовывается налет. Вы можете провести языком по зубам и почувствовать некие шероховатости. Это и есть налет, который образовался на зубах в последующем. Он, конечно, кальцинируется и скапливается в отложения, которые превращаются в камни», — сказал врач.
Помимо того, что это эстетически некрасиво, налет также приводит к неприятным последствиям для здоровья. Камни растут, десны отходят от зубов, и, в конечном итоге, возникает пародонтит, который очень тяжело лечится, отмечает специалист.
Кроме того, для соблюдения гигиены необходимо раз в три месяца менять зубные щетки. При этом специалист не исключил использование как обычной щетки, так и электрической.
Немаловажной частью ритуала чистки зубов является использование нити для зубов.
«Нить является важным средством гигиены, потому что, если вы чистите зубы каждый день и при этом проходите ниткой между зубами, вы можете быть уверены, что кариеса на боковых поверхностях зубов не будет», — сказал он.
Однако очень важно проводить эту манипуляцию правильно, поэтому эксперт советует попросить стоматолога показать, как правильно чистить зубы при помощи нити.
«Еще одним инструментом для гигиены является ирригатор — прекрасное средство для очистки мостов, коронок и других ортопедических частей, если они у вас есть. Кроме того, имеет значение использование ершика для языка, который соскабливает налет с языка», — сказал специалист.
Весь этот арсенал средств необходим для поддержания здоровой гигиены.
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