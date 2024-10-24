СК возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета в Нижегородской области

Фото: Telegram/Официальный канал Центрального МСУТ СК России. /CMSUTSKR

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В результате случившегося пострадали три человека.

По факту жесткой посадки вертолета санавиации «Ансат» в Нижегородской области, в результате которой пострадали три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе в Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Ансат» совершил аварийную посадку в лесном массиве днем 22 октября. На борту находились два пилота, два фельдшера и один пациент. В результате ранения получили три человека. Также сообщается, что вертолет получил серьезные повреждения, его собственнику нанесен крупный ущерб.

Как удалось установить следствию, причиной жесткой посадки стали нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного судна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Следователи готовятся к проведению ряда экспертиз, все дополнительные детали происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры эвакуации пострадавших в ходе жесткой посадки вертолета санавиации.