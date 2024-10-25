Роспотребнадзор остановил работу фабрики «Сокол» после жалоб на их зефир

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В состоянии фабричного оборудования и помещений, а также сроках годности продукции выявили ряд нарушений.

Роспотребнадзор приостановил работу кондитерской фабрики «Сокол», где производили зефир с сахарозаменителем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время деятельность ООО „КФС“ приостановлена на основании протокола о временном запрете деятельности по ст. 6.4 КоАП РФ („Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта“), документы переданы в суд для административного приостановления деятельности», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Потребители зефира «Жизель» жаловались на странные побочные симптомы. Любители сладкого столкнули с болями и вздутием живота, а также с диареей. Выяснилось, что продукт содержит сахарозаменитель, злоупотребление которым может привести к вышеуказанным последствиям. Аналогичные жалобы поступили от жителей РФ, которые ели зефир бренда «Классический». Реализация этих продуктов приостановлена в торговых сетях «ВкусВилл», ООО «Лента» и X5 Group.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой выявили нарушения в условиях хранения продуктов, а также неудовлетворительное состояние производственных помещений и технического оборудования. Продукция не содержала подтвержденных сроков годности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему у любителей зефира случилась диарея.