Фото, видео: 5-tv.ru

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Белорусский лидер дал эксклюзивное интервью «Известиям». В ходе беседы он оценил шансы на вступление республики в объединение и вспомнил попытки некоторых государств дестабилизировать ситуацию в РБ.

Белоруссия намерена стать полноправным членом БРИКС. Об этом на полях форума заявил глава республики Александр Лукашенко. По словам главы государства, Минск полностью разделяет идеологию объединения и готов стать его активным участником.

А чуть позже белорусский лидер дал эксклюзивное интервью «Известиям». В беседе с корреспондентом он оценил шансы на вступление в БРИКС, рассказал об отношениях с Западом и его попытках дестабилизировать ситуацию в стране на фоне будущих президентских выборов. Подробности — у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

«БРИКС может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада» — эта фраза из выступления белорусского президента на пленарном заседании в Казани запомнилась всем. Минск стремится стать полноправным членом объединения.

«Вы сегодня сказали о том, что БРИКС — это сообщество будущего. Минск стремится в БРИКС. Зачем, что это даст?»

«Вы знаете, вы молодец, заметили. Почему мы туда входим? Смотрите, я уже об этом говорил. Мы повстречались с десятком глав государств. Официальные встречи. Мы провели практически со всеми главами государств, мне пришлось это сделать. Я не говорю, министр иностранных дел по своей линии встречался, практически со всеми государствами. Для того чтобы такие переговоры провести, нам несколько лет нужно было, чтобы совершить поездки и там о чем-то договориться», — сказал Лукашенко.

БРИКС как раз и есть альтернатива западоцентричному миру. Об этом много говорят в эти дни в Казани лидеры со всей планеты. Потому что Вашингтону и Брюсселю веры нет. У Александра Лукашенко свой опыт взаимодействия с Западом.

«В 2025 году у вас выборы. Прошлая президентская кампания сопровождалась массовыми провокациями. Есть ли какие-то опасения, что на следующий год может повториться, и в чьих интересах?»

«Недавно, спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались. Бывший директор ЦРУ, а потом руководитель Госдепа. Он был в Белоруссии. Потом с Вованом и Лексусом вашими он заявил: «Да, у нас в Белоруссии не получилась «цветная революция». Ну какие еще доказательства нужны? Что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну. И я понимал: если они придут к власти, это — война! Почему война? Потому что мгновенно, уже в Польше и Литве были подготовлены части. И Украина бы тоже в стороне не осталась. Ведь санкции они первыми ввели и дальше пошло бы так. Они искали повод ввода натовских войск. И я как президент вынужден был ее защищать. И я ее защищал. И мы ее защитили», — напомнил Лукашенко.

На днях президент Белоруссии рассказал, что провел непубличные переговоры с Западом. Понятно, что детали — секрет. Но сам факт беседы примечателен. После провала попытки продвинуть НАТО на восток, на Украину, Вашингтон и Брюссель стали накачивать Киев оружием. А против России и Белоруссии вводятся все новые и новые санкции.

«А вообще на Западе есть здравомыслящие люди, с которыми можно разговаривать?»

«Вы знаете, вот на примере даже украинского конфликта. Коллективный Запад попал, как я понимаю, в такую ситуацию, когда чрезмерно на него не надавишь, на Зеленского*, сказав, что ни денег, ни оружия. Не надавишь, лицо потеряешь. А с другой стороны ведь обещали в начале, что будут поддерживать. Но это момент, в моменте. Ну а дальше понятно, он могут за закрытыми дверями ему сказать: „Слушай, давай, вот такая ситуация, завтра будет совсем плохо, будет очень плохо, и тебе лично и тем более Украине“. Поэтому вот сейчас такой момент, когда идет эта ломка», — отметил Лукашенко.

По большому счету, Запад — в ловушке, которую поставил сам себе. И Москва, и Минск идут дальше. Развивают и собственные отношения в рамках Союзного государства, и отношения с мировым большинством, которое хочет работать без каких-либо незаконных ограничений. Картинка из Казани — лучшая иллюстрация.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти