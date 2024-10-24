«Мерзавцы или подлецы»: Галкин о тех, кто называет бомбежки Донбасса выдумкой РФ

Фото: Река Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист был в Донецке еще до начала СВО и не увидел там ни одного целого строения.

Люди, которые называют бомбежки Донбасса со стороны Украины выдумкой России, являются подлецами или мерзавцами. С таким заявлением заслуженный артист Российской Федерации, актер Борис Галкин выступил в новом выпуске авторского подкаста «Сорян, это подкаст».

«Я там был дважды, в Луганске был дважды, когда как раз бомбили весь Донбасс», — вспоминает 77-летний артист.

По его словам, в Донбассе он был с бывшим главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко, который погиб при взрыве кафе в 2018 году. Вместе они дважды объехали Донецк по всему периметру. Уже тогда там не оставалось практически ни одного дома, по которому не прилетел бы хоть один украинский снаряд.

«Поэтому, когда некто говорит, что это все фантазии России по поводу того, что Донбасс бомбили, и утверждает, что никто ничего не бомбил, дети не гибли. Это либо мерзавцы говорят об этом так, или подлецы, либо те, кто совершенно отутюжены так в мозгах, что бесполезно им эту правду заявлять», — заключил Галкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ призвал украинцев устроить новый майдан.