«Развернули борьбу»: Лукашенко указал на организованную Западом кампанию против БРИКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Все больше стран поддерживает идею создания многополярного мира.

США, Запад, а также другие государства развернули оголтелую кампанию против БРИКС. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям» на полях саммита объединения в Казани.

«Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад, не только… Они развернули борьбу за понижение БРИКС. Хотел сказать статуса, можно сказать понижение статуса БРИКС. Развернута оголтелая компания», — сказал он.

Лукашенко отметил, что после введения Западом санкций Минск и Москва создали параллельную систему расчетов, чтобы не зависеть от американского доллара. Это необходимо для поддержания экономик России и Белоруссии. Причем такие действия понравились многим странам, и они решили вступить в БРИКС.

При этом белорусский президент не стал уточнять, какие именно страны развернули кампанию против БРИКС. По его словам, это закрытая информация, хотя те могут отрицать.

«То есть идет давление. Если вы в БРИКС значит попадете под санкции, значит мы с вами не будем торговать, значит, вы инвестиции и кредиты не получите — мы создадим вам сложности и трудности», — добавил президент республики.

Поэтому, продолжил Лукашенко, страны-участницы БРИКС стали партнерами, а это обязательная ступень вступления в «этот клуб». Данная организация является желанной для Белоруссии, республика намерена вносить свой вклад в решение общих вопросом.

Полную версию интервью Лукашенко читайте на сайте «Известий». Материал выйдет в 00.00 25 октября.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Лукашенко о том, что за провалом Украины последует крах всего Запада. Как заявил президент Белоруссии, США, Британия и их союзники уже хотят больше мира, чем киевский режим.