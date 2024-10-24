Светская жизнь нараспашку: звезды на красной дорожке премии «Жара Awards»
Вечер посвящен трендсеттерам, молодым артистам, ярким представителям блогосферы и интернет-проектам.
Ежегодное мероприятие наступило, а значит — пришло время сплетен. Премия «Жара Awards» славится не только многочисленными звездами, яркими выступлениями и теплой атмосферой, но и множеством новостей.
С кем пришли Джиган и Оксана Самойлова, почему над Кариной Мурашкиной смеются, что произошло с отношениями TONI и Sevil, почему высмеяли костюм Niletto, как дочки Ксении Бородиной называют Николая Сердюкова — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Джиган исполнил мечту всех мужчин — окружил себя похожими друг на друга дамами: Оксаной Самойловой и Sevil. Джеймс Бонд нашего времени, получается.
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Вступившая уже в новые отношения Люся Чеботина продолжает отдавать дань прошлым. И, как оказалось, не зря — песня «За бывшего» победила в номинации «Видео года».
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А вот у fashion-диджея Кати Гусевой цвет настроения — синий. Совсем неудивительно: Филиппу Киркорову сейчас, как никогда, нужна поддержка.
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Самой обсуждаемой в сети после премии стала Карина Мурашкина. Букет роз, конечно, впечатляет, но на голове — это что-то новенькое!
4/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Арест Литвина, кажется, стал отправной точкой для Adel Veigel. Не успев отойти от тюремного заключения, блогеру еще предстоит привыкнуть к новому образу девушки. На кого пытается певица походить: то ли на Лолиту в молодости, то ли на Катю IOWA.
5/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Digital-певица» года Валя Карнавал нашла время между многочисленными отпусками и проектами, для премии. И награду получила, и с бывшими повидалась. Что может быть лучше?
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Титул «Легенда медиа-индустрии» теперь принадлежит Яне Рудковской. Видимо, светская львица была в хорошем настроении, ведь в этот раз обошлось без казусов с журналистами.
7/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Совсем недавно исполнявший песни про тачки, женщин и наркотики Soda Luv в считанные дни стал самым праведным исполнителем. Прослушиваний стало меньше, зато верен идеалам. Но своим ли?
8/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Пара года» перешла на новый уровень: теперь Ксения Бородина и Николай Сердюков проводят время не только друг с другом, но и со своими детьми. Период притирки произошел быстро: дочки телеведущей называют блогера отцом.
9/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В отношениях TONI и Sevil точно пробежала черная кошка: в то время, как певица хорошо проводит время с семьей Джигана, исполнитель хита «Зари» позирует фотографам в гордом одиночестве.
10/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Все попытки Niletto выглядеть, как статный джентльмен из 1960-х пока неудачны. Все-таки татуировки выдают «любимку».
11/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Юлия Ковальчук появилась на синей дорожке одна. Видимо, Алексей Чумаков еще не отошел от предыдущего праздника: супруги недавно отметили 11-летие брака.
12/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев