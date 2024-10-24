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Гевондян Каринэ

Шоу-бизнес 52

Светская жизнь нараспашку: звезды на красной дорожке премии «Жара Awards»

Вечер посвящен трендсеттерам, молодым артистам, ярким представителям блогосферы и интернет-проектам.

Ежегодное мероприятие наступило, а значит — пришло время сплетен. Премия «Жара Awards» славится не только многочисленными звездами, яркими выступлениями и теплой атмосферой, но и множеством новостей.

С кем пришли Джиган и Оксана Самойлова, почему над Кариной Мурашкиной смеются, что произошло с отношениями TONI и Sevil, почему высмеяли костюм Niletto, как дочки Ксении Бородиной называют Николая Сердюкова  — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Джиган исполнил мечту всех мужчин — окружил себя похожими друг на друга дамами: Оксаной Самойловой и Sevil. Джеймс Бонд нашего времени, получается.

1/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вступившая уже в новые отношения Люся Чеботина продолжает отдавать дань прошлым. И, как оказалось, не зря — песня «За бывшего» победила в номинации «Видео года».

2/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А вот у fashion-диджея Кати Гусевой цвет настроения — синий. Совсем неудивительно: Филиппу Киркорову сейчас, как никогда, нужна поддержка.

3/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Самой обсуждаемой в сети после премии стала Карина Мурашкина. Букет роз, конечно, впечатляет, но на голове — это что-то новенькое!

4/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Арест Литвина, кажется, стал отправной точкой для Adel Veigel. Не успев отойти от тюремного заключения, блогеру еще предстоит привыкнуть к новому образу девушки. На кого пытается певица походить: то ли на Лолиту в молодости, то ли на Катю IOWA.

5/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Digital-певица» года Валя Карнавал нашла время между многочисленными отпусками и проектами, для премии. И награду получила, и с бывшими повидалась. Что может быть лучше?

6/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Титул «Легенда медиа-индустрии» теперь принадлежит Яне Рудковской. Видимо, светская львица была в хорошем настроении, ведь в этот раз обошлось без казусов с журналистами.

7/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Совсем недавно исполнявший песни про тачки, женщин и наркотики Soda Luv в считанные дни стал самым праведным исполнителем. Прослушиваний стало меньше, зато верен идеалам. Но своим ли?

8/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пара года» перешла на новый уровень: теперь Ксения Бородина и Николай Сердюков проводят время не только друг с другом, но и со своими детьми. Период притирки произошел быстро: дочки телеведущей называют блогера отцом.

9/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В отношениях TONI и Sevil точно пробежала черная кошка: в то время, как певица хорошо проводит время с семьей Джигана, исполнитель хита «Зари» позирует фотографам в гордом одиночестве.

10/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Все попытки Niletto выглядеть, как статный джентльмен из 1960-х пока неудачны. Все-таки татуировки выдают «любимку».

11/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юлия Ковальчук появилась на синей дорожке одна. Видимо, Алексей Чумаков еще не отошел от предыдущего праздника: супруги недавно отметили 11-летие брака.

12/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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