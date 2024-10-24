Светская жизнь нараспашку: звезды на красной дорожке премии «Жара Awards»

Ежегодное мероприятие наступило, а значит — пришло время сплетен. Премия «Жара Awards» славится не только многочисленными звездами, яркими выступлениями и теплой атмосферой, но и множеством новостей.

С кем пришли Джиган и Оксана Самойлова, почему над Кариной Мурашкиной смеются, что произошло с отношениями TONI и Sevil, почему высмеяли костюм Niletto, как дочки Ксении Бородиной называют Николая Сердюкова — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.