«Мне жалко твою жену»: Лерчек впервые прокомментировала роман с Natan

Лерчек заявила, что Natan ввел ее в заблуждение по поводу их отношений с женой

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Блогер заявила об обмане со стороны рэпера.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) считала, что рэпер Natan свободен. Об этом она рассказала в интервью журналисту Алене Жигаловой на YouTube.

«Я просто верила о том, что у них (с женой — Прим. ред.) не очень хорошие отношения. И по его поведению я понимала, что он ведет себя как свободный мужчина. Когда я поняла, что случилось, я к нему подошла и искренне сказала о том, что мне жалко твою жену», — сказала Лерчек в интервью.

Блогер добавила, что не хотела быть втянута в скандал с женатым мужчиной. До этого она считала рэпера свободным человеком, видела симпатию с его стороны. По мнению Чекалиной, отношения с ней он воспринимал лишь как пиар.

«Я тоже не ангел — я ему доверилась, просто смотрела в его глаза, которые были полны любви», — сказала Лерчек.

Блогер также уточнила, что никакого интима у них с Natan на проекте не было, а был лишь поцелуй. Причем инициатором был именно рэпер.

«Я ничем с ним не занималась ночами. Поцелуй был», — сказала она.

Более того, потом до блогера дошли слухи о том, что у рэпера были интрижки параллельно и с другими девушками.

Блогер Лерчек и рэпер Natan вместе участвовали в телепроекте, где много времени проводили вместе. Со временем между ними вспыхнули чувства, за скандальной ситуацией теперь наблюдает вся страна.

Все участники популярного шоу уже давно вернулись домой. За это время в жизни звезд успело много чего поменяться. В отношении Лерчек, например, возбудили еще одно уголовное дело, а Natan оказался на грани развода из-за кадров, где он целуется с Чекалиной. Сам музыкант прокомментировал эту ситуацию, заявив, что не намерен продолжать отношения с Лерчек, а будет пытаться сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что успела натворить звезда интернета Лерчек за год. Ее имя уже давно на слуху, однако далеко не все поводы являются приятными. Так за что осуждают интернет-звезду?