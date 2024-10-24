В воспитательных целях? На уроке в Нижнем Новгороде показали непристойный фильм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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На кадрах демонстрировали антисоциальное поведение звезд российской эстрады.

На уроке в школе Нижнего Новгорода показали непристойный фильм, чтобы продемонстрировать детям пример антисоциального поведения. Об этом источник из департамента образования города сообщил в беседе с 5-tv.ru.

«Педагог использовала на уроках документальный фильм, в котором показано, как западная культура негативно влияет на некоторых российских артистов», — пояснил собеседник.

В фильме было показано негативное поведение современных артистов российской эстрады как на сцене, так и в личной жизни. При этом после попавших в Сеть кадров, педагог также показала детям примеры поведения артистов, которым стоит следовать. В этот список попали Леонид Утесов, Мария Мордасова, Муслим Магомаев.

Как отмечали в МВД РФ по Нижегородской области, этот фильм сравнивает высокоморальные принципы советских артистов и то, что происходит с шоу-бизнесом сейчас.

«С педагогическим коллективом проведено оперативное совещание по вопросам соблюдения педагогическими работниками должностных инструкций и выполнения рабочих программ в строгом соответствии с календарно-тематическим планированием», — заключил источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна причина отравления учеников в школе на Камчатке.