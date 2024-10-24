«Russian Girls»: Наталия Орейро перепела хит «Комбинации»

Фото, видео: онлайн-кинотеатр Wink.ru; 5-tv.ru

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В клипе знаменитая актриса, славящаяся любовью ко всему русскому, снялась вместе с актером Владимиром Канухиным.

Звезда латиноамериканских сериалов Наталия Орейро перепела хит группы «Комбинация» — «Russian Girls». Клип уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а трек можно послушать эксклюзивно на сервисе «Wink Музыка». Позже он появится на всех музыкальных площадках страны.

Сериал «Комбинация», который выходит на онлайн-платформе Wink.ru, 24 октября выпустил финальную серию байопика про легендарную группу. Не так давно сервис анонсировал клип, в съемках которого приняла участие Наталия Орейро. Компанию ей составил российский актер Владимир Канухин.

Съемки клипа «Russian Girl» проходили в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Актриса предстала в образе певицы из 1990-х, записывающей новый трек с композитором.

«Я очень рада тому, что мне предложили спеть такой значимый русский хит, это был прекрасный опыт! Мне всегда приятно быть ближе к России, особенно петь на русском языке. Наша версия „Russian Girls“ получилась на трех языках: английском, испанском и русском, мне бы даже хотелось, чтобы фрагмент на русском был побольше», — рассказала Орейро.

Звезда призналась, что ранее не была знакома с творчеством этой группы, но как только она познакомилась поближе с их песнями, поняла: эти артистки — невероятные.

«Прекрасная женская группа, настоящий Super Girls Powers, да еще и в момент перехода из одной эпохи в другую! При этом они были очень яркие и независимые: их образы, наряды, прически, макияж и, конечно, их песни. „Russian Girls“ кажется мне довольно актуальной и современной даже сейчас. Это настоящий хит, а хиты всегда остаются хитами!» — поделилась восторженно Орейро.

Владимир Канухин, исполнивший роль композитора «Комбинации» Виталия Окорокова, тоже остался в восторге от работы с Орейро. По его словам, сначала он не поверил, что его на самом деле пригласили поучаствовать в съемках вместе со звездой «Дикого ангела».

«Работать с Наталией было удивительно, она потрясающий профессионал, чувствует атмосферу, людей рядом. А самое главное — Наталия не затмевает партнера, позволяет быть собой и проявить себя», — рассказал актер.

Как рассказала директор департамента контентного маркетинга и PR Wink.ru Евгения Мельникова, создателям сериала о «Комбинации» очень хотелось завершить проект красиво. Поэтому было принято решение предложить звезде аргентинских сериалов принять участие в съемках. Ведь 1990-е во многом вспоминают с ностальгией, в том числе благодаря Орейро!

Байопик из линейки Wink Originals рассказывает о рождении и становлении первого советского и российского герлз-бэнда «Комбинация». Главные роли в сериале исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Даниил Воробьев, Павел Прилучный и Владимир Канухин. Режиссером выступил Никита Власов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал Канухин о своей переквалификации в сериале «Комбинация».